Feiertag So lief der Volkstrauertag in Schermbeck

Vor dem 100 Jahre alten Dammer Ehrenmal stehend, erinnerte die stellvertretende Bürgermeisterin Hildegard Franke an die Schreckensjahre der beiden Weltkriege und an die barbarichen Angriffe in Israel. „Das sei kein Krieg, das sei ein Massaker. Ganze Familien würden ausgelöscht, Babys würden in ihren Betten bestialisch ermordet. Der Volkstrauertag gebe uns die Gelegenheit, über Bedeutung, Rolle und Akzeptanz von Militär, Streit- und Sicherheitskräften in unserem Land nachzudenken. Im Beisein des Schützenvereins und der Landfrauenvereinigung Damm-Bricht legten der Oberst Hartwig Terstegen und Hildegard Franke einen Kranz am Ehrenmal nieder.