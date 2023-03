Aus Sicherheitsgründen Volksbank schließt Filiale nach Automaten-Sprengung in Schermbeck

In den nächsten Wochen werde der Parkplatz an der Apothekerstege, direkt hinter der Hauptstelle an der Mittelstraße 54, wieder freigegeben. Für Kunden, die auf den Standort im Kerkerfeld angewiesen waren, sollen Einzellösungen entwickelt werden, so soll es zum Beispiel nach Absprache einen Bringdienst für Bargeld geben, schreibt der Vorstand.