Einweihung Volksbank stellt Neubau in Schermbeck vor

Den Reigen der Redebeiträgen des dreiköpfigen Vorstands eröffnete Norbert Scholtholt mit einem Rückblick auf die Planungs- und Bauphase. In den Jahren 2014/15 entstand die Idee, die Volksbank an der Mittelstraße zu vergrößern. Im Januar 2017 begannen die Planungen. Am 11. Mai 2020 wurde der Bauantrag beim Kreis Wesel eingereicht. Elf Monate später, am 12. April 2021, wurde der Erweiterungsbau genehmigt. Der erste „Spatenstich“, den ein Bagger vornahm, fand am 16. August 2021 statt. Bis zur jetzigen Inbetriebnahme vergingen 25 Monate und zwei Tage. Das, so Scholtholt, sei eine kurze Bauzeit für so ein umfangreiches Vorhaben. Dazwischen habe man etwa 600 Sicherungen verbaut, gute 21.000 Meter Kabel und Leitungen installiert, fast 900 Steckdosen eingesetzt und 270 Datenports angelegt; 370 Leuchten werden durch eine eigene PV-Anlage auf dem Dach versorgt. 7.280 Meter Fußbodenheizungsrohre werden über eine 36 kW leistungsstarke Wärmepumpe versorgt und die Klimatechnik wurde mit einem Wärmerückgewinnungssystem ausgestattet. Das Klimasystem wird weitestgehend regenerativ versorgt. „Daran beteiligt waren 37 Firmen“, so Scholtholt, „viele davon sind unsere Bankkunden und wir arbeiten seit Jahren, seit Jahrzehnten zusammen. Über 200 Handwerker hätten mit angepackt; entstanden sei im Ergebnis ein modernes Bankgebäude mit einer Gesamt-Nutzfläche von 709 Quadratmetern.