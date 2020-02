Bilanz und Ausblick : Volksbank: „Erreichbarkeit ist neue Öffnungszeit“

Wesel Die Genossenschaftsbank zieht eine positive Bilanz und setzt auf Beratung zur Vermögenssicherung.

Die Präsenz mit Filialen in der Fläche und die Zinspolitik sind die beiden Dinge, die Kunden von Geldinstituten derzeit am meisten interessieren. Also die Fragen: Welcher Service wird mir geboten und was bekomme ich für mein Geld? Auf beide will die Volksbank Rhein-Lippe Antworten geben. Das Vorstandstrio Ulf Lange, Marc Indefrey und Claus Overlöper legte am Freitag eine Erfolgsbilanz für 2019 und einen Ausblick vor, der Kundeninteressen in den Mittelpunkt rückte. „Erreichbarkeit ist die neue Öffnungszeit“, sagte Indefrey zu der Entwicklung, nicht mehr an jedem Standort mit Personal vertreten zu sein. Zum einen bewähre sich das frische System der Beratung per Videozuschaltung, zum anderen biete die zeitlich erweiterte digitale und telefonische Betreuung viel flexiblere Möglichkeiten.