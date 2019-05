Sechs Prozent Dividende : Volksbank: Geschäft mit Firmen wächst

Schermbeck Der Vorstand berichtete über das vergangene Geschäftsjahr vor 139 Vertretern im Begegnungszentrum.

Die beiden Vorstandsmitglieder Norbert Scholtholt und Rainer Schwarz teilten sich den Bericht über das vergangene Geschäftsjahr. Scholtholt verglich die bodenständige Genossenschaftsbank mit großen deutschen Konzernbanken und stellte zufrieden fest, dass die Volksbank weder Rückstellungen für offene Rechtsstreitigkeiten in Milliardenhöhe bilden musste noch die Bundesrepublik Deutschland als Eigenkapitalgeber benötigte. „Unser Grundstein“, so Scholtholt, ist die langfristige und intensive Zusammenarbeit, von der alle – Kunde, Mitglied, Bank, Gemeinde, Region – profitieren.“

An einigen Zahlen machte Scholtholt die guten Leistungen der Volksbank deutlich. Die Bilanzsumme ist um sechs Prozent auf 500 Millionen Euro gewachsen. Damit bewegt sich die Volksbank im Mittelfeld der knapp 900 selbstständigen Volksbanken in Deutschland. Das betreute Gesamtvolumen, also die Summe aller Einlagen und Kredite, beträgt 998,2 Millionen Euro. Dabei ist das Gesamtkreditvolumen mit einem Plus von 5,3 Prozent deutlich stärker gewachsen als das Gesamteinlagevolumen der Kunden, das um 3,3 Prozent zugenommen hat.