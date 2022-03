In Kurve weggerutscht : Zwei 20-Jährige nach Motorradunfall schwer verletzt

Voerde Ein 20-jähriger Motorradfahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin sind bei einem Sturz am Mittwochabend schwer verletzt worden. Das Motorrad war in einer Kurve weggerutscht.

Zwei Menschen sind bei einem Sturz mit einem Motorrad in Voerde (Kreis Wesel) schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache rutschte das Motorrad am Mittwochabend in einer Kurve weg, teilte die Polizei mit. Der 20 Jahre alte Fahrer und die gleichaltrige Mitfahrerin seien dabei zu Boden gestürzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei schweben beide Verletzte nicht in Lebensgefahr.