Doppelinterview Heike Neukäter und Ralf Klunk : Warum sind Sie eigentlich beim Nabu?

Ein Gespräch mit Neumitgliedern über ihre Motivation, Bienenhotels, Steingärten und Lieblingstiere.

Der Naturschutzbund (Nabu) wächst und wächst. Allein in NRW hat der Verein mittlerweile 95.000 Mitglieder. Das liegt auch am Kreisverband Wesel, er ist mit 9600 die größte Zweigstelle überhaupt. Woher kommt diese Sehnsucht der Menschen, die Natur vor sich selbst zu schützen? Heike Neukäter ist seit einem knappen Monat beim Nabu, Ralf Klunk seit einem Jahr – beide sind also Neumitglieder. Wir treffen uns an einem Ort, der für ein Gespräch über Naturschutz kaum passender sein könnte: Am Wasserschloss in Voerde blüht gerade alles in weiß, gelb und lila, man gelangt dorthin über eine fast leere Baumallee, die wie ein grüner Tunnel wirkt. Die Vögel singen laut, schön und ohne Unterlass.