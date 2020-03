Klimabeirat unter neuem Vorsitz : Smart City Hamminkeln soll digital werden

Im Klimabeirat ist er nun Vorsitzender an der Schnittstelle von Bürgerschaft, Verwaltung und Politik: Viktor Grinewitschus. Foto: Stadt Hamminkeln

Hamminkeln Viktor Grinewitschus ist Fachmann für Digitalisierung und Smart Buildings. Der 58-Jährige, der seit 20 Jahren mit seiner Familie in Hamminkeln lebt, ist jetzt Vorsitzender des Klimabeirats.

Professor Dr.-Ing. Viktor Grinewitschus ist ein interessanter Mann. Er ist Wissenschaftler, er ist Fachmann für Digitalisierung und für die Themen Smart Home/Smart Building, lehrt an der Bottroper Hochschule Ruhr-West (Abteilung Technische Gebäudeausrüstung) und an der EBZ Business School in Bochum, er kennt sich aus mit Elektromobilität und sieht die Zukunft digital und innovativ.

Kein Wunder, dass der 58-Jährige, der seit 20 Jahren mit seiner Familie in Hamminkeln lebt, ein gefragter Fachmann ist. Das Gute für die Stadt ist, dass sich Viktor Grinewitschus parteiungebunden für das politische Leben Hamminkelns interessiert. Deshalb hat er zugesagt, als er auf Vorschlag von Bürgermeister Bernd Romanski Vorsitzender des Klimabeirates werden sollte. Deshalb hat er auch Spaß daran, die Botschaft von der Smart City an diesem Mittwoch um 19 Uhr im Bürgerhaus, Marktstraße 17, vorzustellen. Das tut er als Gast der Grünen in seiner Rolle als Wissenschaftler, der die digitale Perspektive vor Ort weiten will. Hübscherweise ist der Abend mit „Smart Cities Wien, Amsterdam, Hamminkeln?“ überschrieben.

Die Provinz und die Metropolen, sie alle eint, dass die Digitalisierung das Leben durchdringt, Arbeitswelten und Lebensstile verändert. Die kleine Stadt am Niederrhein hat schon begonnen, sich auf den Weg zu machen – siehe Glasfaserausbau, Online-Rathaus oder E-Ladesäulensystem. „Hamminkeln ist da nicht schlecht aufgestellt. Es gibt Online-Angebote der Stadt, viele Dinge kann der Bürger digital erledigen, es gibt digitale Entwicklungskonzepte“, sagt Grinewitschus. Städte wie Lemgo oder Bad Hersfeld hätten gezeigt, dass auch die Kleinen einer digitalen Agenda folgen können und müssen. Die kann praktisch umgesetzt werden etwa mit smarter technischer Gebäudeausrüstung oder beispielsweise der Nutzung des öffentlichen W-Lan-Punktes am Rathaus für Verkehrszählungen.

Die Handlungsfelder, so der Professor, seien enorm, etwa für Wirtschaft, Innovationsförderung und Umwelt- oder Energiethemen. Die Städte werden demnach zu Smart Cities, das Leben könnte sozialverträglicher, energie- und ressourceneffizienter werden. Die digitale Revolution klopft auch in Hamminkeln an die Tür, die Frage ist allerdings, was sich auf vorhandene Projekte in der Stadt transformieren lässt und wie smart der örtliche Bürger handeln kann.

Ganz anders, aber damit verbunden ist auch das Thema Klima. Viktor Grinewitschus war schon dabei, als 2014 rund um Energiesparen und CO 2 -Reduktion der Hamminkelner Energy Award vergeben wurde. Im Klimabeirat ist er nun Vorsitzender an der Schnittstelle von Bürgerschaft, Verwaltung und Politik. Die konstituierende Sitzung hat stattgefunden, jetzt sollen sich die 14 Mitglieder – Schüler, Forum Senioren, Nabu, ADFC, Verwaltung u.a., keine Politiker – inhaltlich aufstellen. Dabei geht es darum, Vorhaben, die Planungsausschuss und Rat entscheiden, in Bezug auf klimabezogene Aspekte vorzuberaten. Der Beirat bringt auch eigene Ideen ein, am Ende aber entscheiden immer die vom Bürger gewählten Ratsvertreter.