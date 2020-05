Am Evangelischen Krankenhaus : Vier Verletzte bei Auffahrunfall in Wesel

In Wesel am Evangelischen Krankenhaus gab es am Donnerstag einen schweren Unfall.

Wesel Ein 80-Jähriger aus Hamminkeln ist am Donnerstag in Wesel auf ein Auto aufgefahren und erlitt schwere Verletzungen. Leicht verletzt wurden eine 54-jährige Weselerin, ein 70-jähriger Hamminkelner und eine 67-Jährige aus Hamminkeln.

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Hamminkeln ist am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr auf der Schermbecker Landstraße (B 58) in Wesel in Höhe des Evangelischen Krankenhauses auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls schob dieser Wagen noch zwei weitere Fahrzeuge aufeinander. Der 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen, eine 54-jährige Weselerin, ein 70-jähriger Hamminkelner und eine 67-Jährige aus Hamminkeln verletzten sich etwas leichter. Die drei Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Polizeibeamte sperrten die Schermbecker Landstraße für etwa zwei Stunden in Richtung Autobahn, um die Folgen des Unfalls zu beseitigen und den Sachverhalt aufzunehmen.