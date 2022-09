Unglücksserie am Donnerstag : Vier Unfälle mit Verletzten in Wesel

Bei zwei der vier Unfälle (Symbolbild) mussten Verletzte in Kliniken gebracht werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Wesel In Wesel sind am Donnerstag mehrere Unfälle passiert. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden, zwei weitere Personen kamen mit leichteren Blessuren davon.

Wie die Polizei mitteilte, prallte auf der Konrad-Duden-Straße in Lackhausen gegen 19.15 Uhr ein 55-jähriger Pedelecfahrer gegen einen Absperrpfosten und stürzte. Er verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bereits gegen 16.50 Uhr kam es auf der Dinslakener Landstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 36-Jähriger mit seinem Wagen auf das Auto eines 80-jährigen Mannes auffuhr, der ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht wurde.

Auf der Schermbecker Landstraße (Bundesstraße 58) krachte es gleich zweimal: Gegen 16.20 Uhr übersah ein Lastwagen-Fahrer (52) aus Essen beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände einen Pedelecfahrer (80) aus Wesel. Der 80-Jährige verletzte sich dabei nach ersten Erkenntnissen leicht.

Schon am Morgen gegen 10.25 Uhr fuhr ein 82-jähriger Weseler mit seinem Wagen auf den Lkw eines Hünxers (67) auf, der sich leicht verletzte.

(fws)