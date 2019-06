Vom 22. bis 25. August : Auenfest mit vier Tagen Kino am See

Wesel Vom 22. bis 25. August gibt es das Auenfest, diesmal auf der Seite des Tauchereinstiegs am See. Geboten werden Filmabende, Live-Konzerte, die Drachenbootregatta und eine vogelkundliche Führung.

Der Badestrand wird nicht Schauplatz des Sommerkinos sein, denn diesmal geht es sozusagen auf die Stadt- beziehungsweise Flugplatz- und Sporthafenseite, also in die Nähe des Tauchereinstiegs und des Stegs der Wassersportvereine. Los geht es mit der deutschen Komödie „Der Vorname“ am Donnerstag, 22. August. Am 23. August läuft die oscarprämierte Tragikomödie „Green Book“, tags darauf der Musikfilm „A Star Is Born“. Gekrönt wird die Reihe zum Abschluss von Hape Kerkelings verfilmter Autobiographie „Der Junge muss an die frische Luft“ am Sonntag, 25 August.