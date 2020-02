Viele Nutzer in Schermbeck : Erfolge für neue Bücherei-Lösung

Vater Christian und Großmutter Theresia brachten Lia Markwart (vorne, v.r.) mit zur Preisverleihung. Die ehemalige Leiterin Monika Schlebusch (vorne l.) gratulierte, ebenso wie die Ehrenamtler Heidi Wirtz, Steffen Sondermann, Monika Ulrich, Ursula Lüttge, Susanne Berghaus und Bärbel Baumeister (hinten, v.l.). Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck In einer kleinen Feierstunde wurde der fünfjährigen Lia Makwart am Montagnachmittag in der Bücherei an der Erler Straße ein Bilderbuch überreicht. Die Marlerin ist das 500. Mitglied der Katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB).

Von Helmut Scheffler

Wenn sie ihren Papa Christian in Schermbeck besucht, ist sie mit ihm oder mit ihrer Großmutter Theresia regelmäßig zu Gast, um Kinderbücher oder Toni-Figuren auszuleihen.

2009 hatten die Politiker den Beschluss gefasst, mit dem Ausscheiden des Büchereipersonals die Bücherei auslaufen zu lassen. Dieser Beschluss wurde jährlich im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes erneuert, ohne dass im politischen Raum Lösungen für den Fortbestand auf neuem Wege gesucht wurden.

Info Für die Ausleihe ist ein Leseausweis nötig Nutzung Jeder kann die Einrichtung nutzen. Leseberatung und Einsichtnahme sind kostenlos. Für die Entleihe von Medien werden keine Gebühren erhoben. Allerdings ist ein Leseausweis notwendig. Erwachsene ab 18 Jahren zahlen zehn Euro. Kinder und Jugendliche, die zusammen etwa ein Drittel der Leserschaft ausmachen, brauchen für den Ausweis nichts zu bezahlen.

Dass für Schermbeck schließlich eine Bücherei bestehen blieb und sich diese Bücherei so schnell zu einem Publikumsmagneten entwickeln würde, das konnte die ehemalige Leiterin Monika Schlebusch nicht ahnen, als die Kommunalbücherei im ehemaligen Soziokulturellen Zentrum gegenüber dem Rathaus zum Jahresende 2017 geschlossen wurde und nach der Umzugsphase die neue KÖB am 8. April 2018 im Rahmen eines Tages der offenen Tür vorgestellt wurde.

Diese neue Bücherei in einem Gebäude der katholischen Kirchengemeinde St. Ludgerus war nur möglich, weil Bürgermeister Mike Rexforth und Pastor Klaus Honermann gemeinsam für die Rahmenbedingungen sorgten und weil Monika Schlebusch ein ehrenamtliches Team gewinnen konnte, das inzwischen auf 17 Personen angewachsen ist.

Schon bei der Übereinkunft über die Zusammenlegung der Buchbestände stand fest, dass ein Großteil der Medien aus räumlichen Gründen nicht mehr im Bestand bleiben konnte. Mit viel Fingerspitzengefühl wurde ein großer Teil der alten Bestände aussortiert und durch aktuelle Bücher ersetzt.

Der so entstandene Medienbestand umfasst etwa 5700 Bücher, CDs, Hörspiele und Hörbücher. Der Anteil der Sachbücher wurde reduziert, weil sich schon bald herausstellte, dass Kinderbücher und belletristische Werke wesentlich stärker nachgefragt wurden. In den zurückliegenden 22 Monaten ist es gelungen, den Medienbestand noch stärker an die Wünsche der Benutzer anzupassen.

„Etwa alle sechs bis acht Wochen bestellen wir neue Bücher“, berichtet die ehrenamtliche Helferin Bärbel Baumeister, die sich um die Finanzen kümmert. Durch finanzielle Zuschüsse der Kommunalgemeinde und der Kirchengemeinde ergibt sich inklusive der Einnahmen durch den Jahresbeitrag der Leser ein Betrag von rund 8000 Euro für die Beschaffung neuer Medien.

Personalkosten gibt es nicht mehr, denn die hauptamtliche Leiterin Monika Schlebusch trat zum 31. Dezember 2019 in den Ruhestand und die bereits eingestielte Fortsetzung der hauptamtlichen Betreuung scheiterte. Die Betreuung der Bücherei liegt komplett in den Händen eines Ehrenamts-Teams, zu dem Margot Alfers und Bärbel Baumeister ebenso gehören wie Susanne Berghaus, Irene Buchheit, Marina Dettmann, Gabriele Dickmann, Marlies Erwig, Annette Habraschke, Petra Haßlinghaus, Gabriele Kurscheid, Rainund Kurscheid, Ursula Lüttge, Andrea Luft, Steffen Sondermann, Monika Ulrich, Mechthild Werner-Weinekötter und Heidi Wirtz. Das Team teilt sich die unterschiedlichen Aufgaben, zu denen die Buchbestellung, die Regelung der Finanzen und die Terminfestlegung für Veranstaltungen ebenso gehören wie die Pressearbeit.