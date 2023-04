Ausbildungsinitiative Kreis Wesel präsentiert von Altana (Folge 2) Mit Vorurteilen zur Ausbildung aufräumen

Unter jungen Leuten, die in absehbarer Zeit ihre Schulzeit beenden und vor der Entscheidung stehen, entweder eine Ausbildung oder ein (duales) Studium zu beginnen, dürfte es sich rumgesprochen haben: Noch nie zuvor gab es so viele unbesetzte Ausbildungsplätze wie gerade jetzt. Und noch nie hatten motivierte und zuverlässige Bewerber bessere Chancen, mit einer Bewerbung erfolgreich zu sein. Und an dieser Situation dürfte sich auch in absehbarer Zeit nicht viel ändern. Denn die Zahl der Schulabgänger wird in den kommenden Jahren weiter sinken, der Bedarf an Fachkräften weiter steigen. Nicht zuletzt auch, weil in den nächsten fünf bis zehn Jahren die sogenannten Babyboomer in den Ruhestand treten und Millionen Jobs unbesetzt bleiben werden.