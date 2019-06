Schermbecker Ermittlungen : Viele Fragen im Ölpellet-Skandal

Die Bochumer Staatsanwaltschaft beantwortete einige Fragen im Schermbecker Giftmüllprozess.

Seit zwei Angeklagte am Ende ihrer Prozesse vor dem Landgericht Bochum verurteilt wurden, ist es – zumindest nach außen – ruhig geworden um die Ermittlungen im Ölpellets-Skandal. Weiter steht allerdings die Frage im Raum, wie 30.000 Tonnen Ölpellets und andere hochgradige Giftstoffe illegal in eine Gahlener Abgrabung gelangten. Es geht dabei auch um die Frage, wie die Giftstoffe vom Bochumer Unternehmen RZB zur Firma Nottenkämper gelangen konnten. Welche Abläufe gab es hier? Unsere Redaktion fragte konkret, ob gegen einen Mitarbeiter der Firma Nottenkämper, der für die Analyse der Proben zuständig war, ermittelt worden sei. Die Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage mit, dass gegen diesen Mitarbeiter zwar ermittelt worden sei, das Verfahren aber schon Mitte 2017 eingestellt wurde.

Unsere Redaktion fragte ferner mit Bezug auf einen Vermerk in der Anklageschrift gegen den ehemaligen Nottenkämper-Prokuristen, wie es um zwei Mitangeklagte eines früheren Prozesses bestellt ist.

Der Nottenkämper-Prokurist hatte zwischen Mai und August 2014 laut Vermerk mit zwei Mittätern dafür gesorgt, dass insgesamt 6600 Tonnen Kronokarb mit 2900 Tonnen Flugasche aus der Abfallmitverbrennung in italienischen Kraftwerken in einem Betrieb in Duisburg entsorgt wurden. Aus der Antwort der Oberstaatsanwaltschaft ergibt sich, dass die Verfahren gegen die beiden anderweitig Verfolgten Ende 2016 bzw. Ende 2017 eingestellt wurden.



Eine weitere Frage versucht die weiteren Ermittlungen zu beleuchten. Es soll Gespräche zwischen Staatsanwaltschaft und dem ehemaligen Nottenkämper-Prokuristen gegeben haben.

Die Staatsanwaltschaft erklärte auf Anfrage, dass es Gespräche mit den Verteidigern gegeben habe. Insoweit danach Ansätze für weitere Ermittlungen erforderlich wurden, sei dies veranlasst worden. Die Staatsanwaltschaft Duisburg scheint nun zuständig zu sein, wie aus der Antwort der Staatsanwaltschaft Bochum hervorgeht. Welche Delikte genau im Raum stehen, darüber gib tes bis dato keine Informationen. Das Gahlener Bürgerforum fordert weitere Schritte der Justiz. Bei der sechsten Strafkammer des Landgerichts Bochum sei jetzt neu ein Verfahren wegen Beihilfe zu diversen Umweltstraftaten anhängig, wurde bekannt.