An diesem Wochenende : Viel Neues beim Bislicher Frühlingsmarkt

Sandra Schruff aus Bislich bestickt Textilien – auch mit Esel-Motiven. Sie ist erstmals beim Markt dabei. Foto: Michael Elsing

Wesel Am heutigen Samstag und am Sonntag feiern gleich sieben Aussteller beim Markt im Deichdorfmuseum ihre Premiere. Die Cafeteria mit selbst gebackenen Kuchen, das leckere Brot aus dem historischen Backhaus sowie die eine oder andere deftige Speise runden das Angebot ab.

Auch wenn es gerade so gar nicht nach Frühling ausschaut, wird an diesem Wochenende in Bislich die wärmere Jahreszeit eingeläutet mit dem Frühlingsmarkt, den der Heimat- und Bürgerverein jedes Jahr im Deichdorfmuseum veranstaltet. Und die Besucher, die bei den vergangenen Ausgaben stets in Scharen den Markt aufgesucht hatten, dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches und vielfältiges Angebot freuen.

Selten zuvor waren so viele Aussteller erstmals dabei, wie Christiane Roggendorf und Claudia Michelbrink vom Organisationsteam versichern. Insgesamt sind es 27 Anbieter. Sieben von ihnen sind erstmals mit von der Partie. Dazu zählt Christa von Ravenstein aus Xanten, die japanische Papier- und Lackierarbeiten herstellt. Oder Sandra Stoffers (Oer-Erkenschwick), bei der es Papierkunst und Lederwaren ebenso zu kaufen gibt wie Marmelade oder Senf. Monika Paes aus Kleve bietet nicht nur ein breites Sortiment an Socken an. An ihrer 100 Jahre alten Socken-Maschine fertigt sie diese auch direkt vor Ort an. Klaus Eigenwillig (Duisburg) mit Deko-Objekten für den Garten und Imker Marco Jansen (Bedburg-Hau) unter anderem mit Insektenhotels gehören ebenfalls zu den Neuzugängen.

Auch lokale Aussteller kommen in Bislich zum Zug. Wie Klaus Bleckmann aus Wesel, der seine Schwarz-Weiß-Motive selbst fotografiert hat und sie in Rahmen aus gesammeltem Treibholz gefasst hat. Sandra Schruff aus Bislich wird auf dem Markt von ihr bestickte Textilien anbieten. Natürlich werden auch wieder Aussteller vor Ort sein, die schon zum festen Inventar des Bislicher Frühlingsmarktes gehören. Andrea Timpert aus dem niedersächsischen Eschershausen, die wohl auch die weiteste Anreise haben dürfte, gehört dazu. Dass sie Kunst auf Natureiern anbietet, ist mittlerweile eher eine Seltenheit. Bilder, Gasschmuck, Porzellan, Floristik oder Kräuter – in Bislich sollte für jeden Besucher etwas dabei sein. Dazu lädt Museumsleiterin Barbara Rinn-Kupka am Sonntag Kinder zu einer Bastelaktion ein.