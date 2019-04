Konzert in Ringenberg : Viel Applaus für 50. Auftritt des Chors N-Joy

Ringenberg Das „Chörchen“ überzeugte mit Text- und Notensicherheit das Publikum in der Kirche.

Als weitere Abwechslung brachten zwei junge Nachwuchstalente ebenfalls große Hits zu Gehör: Rahel Wolff begeisterte mit ihrer Interpretation des Songs „Diamonds In The Sky“ von Rihanna, begleitet nur vom Klavier. Und Anna Tenbruck griff zur Gitarre und verzauberte die gebannt lauschenden Zuhörer mit „Be Strong“. Auch gab es mit „All I Have To Do Is Dream“ von 1958 ein reines A-cappella-Stück, vorgetragen von drei Chorsängerinnen. Dann war es Zeit für die „Chefin“ höchstselbst: Im Duett mit Chorkollegin Silke Schepp erklang der Song „Soulmate“ von Natasha Bedingfield aus dem Jahre 2007. Mit der ruhigen Ballade „Fields Of Gold“ von Sting war der „offizielle“ Teil des Programms beendet. Die beiden Zugaben waren ebenfalls echte Welthits: „Thank You For The Music“ von Abba und das durch den Kinofilm „Shrek“ berühmt gewordene „Hallelujah“ aus der Feder von Leonard Cohen.