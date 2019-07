Hamminkeln : Viel Anerkennung für Senioren-Union

Ringenberg Prominente Festredner lobten Hamminkelns familiäre Senioren-Union. Im Ringenberger Schlosshof wurde das 25-jährige Bestehen zünftig gefeiert.

Schloss Ringenberg ist ein guter Ort zum Feiern. Nach dem Fest zum kürzlichen künstlerischen Neustart hat am Freitag die Senioren-Union (SU) den Ort mit seinem unvergleichlichen Ambiente genutzt. Der SU-Stadtverband Hamminkeln beging sein 25-Jähriges mit einem großen Jubiläumsfest. Die hiesige Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss hielt die Festrede. Weitere Gäste gratulierten mit Grußworten, so der Bundes- und Landesgeschäftsführer Heinz Soth und Bürgermeister Bernd Romanski. Nach dem offiziellen Festakt im Rittersaal lud die Seniorenorganisation der CDU zur niederrheinischen Kaffeetafel und kühlen Getränken im Schlosshof an diesem sonnenverwöhnten Nachmittag. Musik gab‘s natürlich auch, „A Village Voice“ und die Dingdener Band „Mannslöh“ traten auf.