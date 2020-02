Ringenberg : Videoclip wirbt fürs Schloss als Treffpunkt

Ringenberg „Mach mit“ lautet die Botschaft, um das Kulturleben in Ringenberg mit Fördergeld breit aufzustellen. Ein Imagefilm lädt jeden zum Mitwirken ein.

Gerade mal schlappe 14 Aufrufe hatte dieser kleine Imagefilm am Donnerstagmorgen zu verzeichnen. Dabei hätte der schnellgeschnittene, coole und witzig-schräge Streifen deutlich mehr Clicks verdient gehabt. Feiert er doch auf sehr unterhaltsame Art das Schloss Ringenberg als facettenreichen Kulturort, der unter dem nicht wirklich erhellenden Stichwort „Dritter Ort“ eine Förderchance erhält. Damit soll aus dem zwar hochrangig reinen, aber nicht breitenwirksamen Ausstellungsort von einst ein kultureller Treff für alle Hamminkelner und darüber hinaus gemacht werden. Die Botschaft des Films ist deshalb „Mach mit – bring dich ein“ – zum Schluss angetrieben von wild-komödiantischen Gitarrenriffs.

Anlass für die Stadt für den Hinweis auf den Videoclip ist das letzte Treffen am 27. Januar mit mehr als 50 Aktiven aus den Bereichen Kunst, dem Vereinsleben und der Politik, um sich über die weitere Zukunft von Schloss Ringenberg als besagtem „Dritten Ort“ auszutauschen und konkrete Ideen zu entwickeln. Unter anderem Themen sind die Möglichkeiten für Residenzkünstler, neuer Standort für die Musikschule und neue Wege für Gastronomie, die im Schlosskeller sich mit wechselnden Anbietern nie lange etablieren konnte.

Im Videoclip wird erst mal der verrätselte „Dritte Ort“-Slogan bebildert. Kein Befragter weiß, was er bedeutet – vom Piloten über einen Polarforscher bis zum Schoßhund. Ihnen wird filmisch in sauberer Aufzählung geholfen: Erster Ort ist das Zuhause, sehr sympathisch dargestellt, zweiter Ort ist der Arbeitsplatz, eher desillusionierend in Schwarz-Weiß, und „Dritter Ort“ zum Beispiel Ringenbergs Schloss als ein Platz des Zusammentreffens, um Kunst und Kultur zu erleben. Wie das funktionieren kann, wird mit Ausschnitten von Musik, Theater und Festivitäten bebildert.