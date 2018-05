Wesel/Rees: Video erklärt Hochwasserschutz im Bereich zwischen Bislich und Haffen

Blick auf die Schleuse am Deich in Haffen. Auch sie spielt bei der Entwässerung des Hinterlandes eine Rolle. Foto: mvo

Wesel/Rees Heftige Diskussionen zum Thema "Hinterlandentwässerung" gab es nach dem Starkregenereignis in Haffen 2016. Aber auch das Abgrabungsvorhaben "Histenbruch" der Holemans Niederrhein GmbH sorgt für viele Fragen bei Bürgern.

"Oft wird nur mit Halbwissen diskutiert", sagt Claudia Kressin, Pressereferentin bei Holemans. Deshalb habe man nun ein sieben Minuten langes Erklärvideo mit dem Titel "Schutz und Sicherheit für die Menschen am Fluss" erstellt, das erklärt, wie das System der Hinterlandentwässerung im Bereich zwischen Bislich und Haffen genau funktioniert. Es entstand in Kooperation des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze mit der Holemans Niederrhein GmbH und wurde gestern vorgestellt.

"Was für den Niederrhein so typisch ist, wird zur besonderen Herausforderung: Wir befinden uns in einer Ebene. Das heißt: Wasser fließt kaum selbstständig in eine bestimmte Richtung", heißt es in dem Erklärvideo. "Der Abfluss von Wasser muss also unterstützt werden, indem künstlich eine Fließrichtung erzeugt wird. Dies geschieht durch ein fein abgestimmtes Anlegen und Bewirtschaften von Gräben, Wehren, Durchlässen und Schleusen. Diese Gräben sind nicht nur untereinander verbunden, sondern auch mit einigen der Kiesseen, die zwischen Bislich und Haffen liegen."