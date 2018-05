Wesel/Hamminkeln/Schermbeck : VHS bietet Sprachkurse für Bildungsurlaub an

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Die VHS Wesel-Hamminkeln-Schermbeck bietet gegen Ende des Semesters Bildungsurlaube in vier verschiedenen Sprachen an. Die Kurse finden Ende Juni statt, die VHS weist bereits jetzt darauf hin, das die Genehmigung für einen Bildungsurlaub meist einige Zeit in Anspruch nimmt. Arbeitnehmer in NRW haben Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub pro Jahr, viele Interessenten nutzen die Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse zu erweitern. Deshalb hält die VHS Bildungsurlaubsangebote in den Sprachen Französisch, Niederländisch, Spanisch und Englisch bereit. In den ersten drei Sprachen richtet sich der Kurs an Einsteiger ohne bzw. mit minimalen Vorkenntnissen in der jeweiligen Sprache. In Englisch werden für den Bildungsurlaub Vorkenntnisse auf dem B1-Niveau vorausgesetzt.

Diejenigen, die sich bei der Einschätzung ihrer Vorkenntnisse nicht sicher sind, weist die VHS auf die Sprach- und Einstufungsberatung hin, für die die Fachbereichsleiterin zur Verfügung steht. Alle Bildungsurlaube finden parallel von Montag, 25. Juni, bis Freitag, 29. Juni, in der Regel täglich von 9 bis 15.30 Uhr statt. Die Kosten variieren bei einer Gruppengröße ab zehn Teilnehmern von 118 bis 155,50 Euro.

Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 0281 203-2590

(RP)