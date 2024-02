Polizei widerspricht Meldungen in sozialen Medien Identität der Leiche in Brünen noch unklar

Die Leiche, die ein Landwirt am Samstagnachmittag in dichtem Gestrüpp auf der Grenze zwischen zwei Feldern an der Straße Am Wispelt in Brünen gefunden hat, ist noch immer nicht identifiziert. Das erklärte Christiane Dötsch, Sprecherin der Kreispolizeibehörde, auf Anfrage. Damit widersprach sie einer Behauptung in den sogenannten sozialen Medien, dass es sich bei der Leiche um die seit Sommer 2023 vermisste Birgit B. handelt, die nur wenige Hundert Meter von der Fundstelle gewohnt hatte. „Es findet zwar eine Obduktion der stark verwesten Leiche statt. Eine Identifizierung ist bislang definitiv noch nicht erfolgt“, so Dötsch. Auch zur Todesursache gibt es noch keinerlei Angaben.