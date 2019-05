Verwarnungsgeldkatalog in Wesel : 50 Euro für Müllsünder sollen reichen

An diesem Haus an der Ecke Hansering/Pastor-Boelitz-Straße liegt immer wieder Sperrmüll. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Der Verwarnungsgeldkatalog sieht in Wesel derzeit 50 Euro für das Verschmutzen öffentlichen Raumes vor. Die CDU fordert eine Erhöhung der Verwarngelder nach dem Vorbild anderer Städte. Die Stadt verweist auf die letzte Erhöhung 2012.

Die Stadtverwaltung sieht nach derzeitigem Stand keinen Grund für schärfere Sanktionen gegen Müllsünder. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage von CDU-Fraktionschef Jürgen Linz hervor. Anlässlich Beschwerden über Müll an vielen Stellen in Wesel hatte Linz angeregt, den derzeit gültigen Bußgeldkatalog zu prüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten. Unsere Redaktion hatte zuletzt über das Problemhaus an der Ecke Hansering/Pastor-Boelitz-Straße berichtet, wo immer wieder Sperrmüll vor dem Haus liegt.

Im derzeit gültigen Weseler Verwarnungsgeldkatalog sind für die „Verunreinigung der Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen“ durch Müll, Zigaretten, Kaugummi, Papier, Glas oder Konserven 50 Euro Verwarngeld bei Ersttätern vorgesehen. 2012 war dieser Betrag deutlich angehoben worden – vorher waren es nur zehn Euro. Darüber hinaus, darauf verweist die Weseler CDU, können inzwischen bei gröberen Verstößen und Wiederholungstätern Geldbußen von bis zu 1000 Euro verlangt werden.

Info Auszüge aus dem Verwarngeldkatalog 50 Euro Wegwerfen von Müll, Kaugummi, Lebensmittelresten oder Zigaretten, Papier, Glas, Verpackungen oder Ähnliches im öffentlichen Raum



25 Euro Abfallsäcke früher als am Abend vor Abfuhr rausstellen 35 Euro Sperrgut früher als am Vorabend rausstellen



50 Euro Abstellen von Dosen, Glas oder Papier neben Wertstoffcontainer



35 Euro Wildlebende Katzen und Tauben füttern 60 Euro Pflanzen der Stadt herausreißen oder umknicken



60 Euro Bänke, Tische, Spielgeräte, Verkehrszeichen oder Ähnliches bemalen, beschmutzen oder versetzen



35 Euro Abfallbehälter falsch befüllen

Die Stadtverwaltung nimmt in einem Schreiben für den nächsten Ordnungsausschuss Stellung zur CDU-Anfrage: Sie geht nicht davon aus, dass die Verwarnungsgelder in Wesel erhöht werden müssen. Verwiesen wird dabei auf den 2012 beschlossenen Verwarnungsgeldkatalog. Dort seien die Beträge schon deutlich angehoben worden.

Die Verwaltung hat die Weseler Verwarnungsgelder auch mit denen umliegender Kommunen sowie der Städte Neuss und Mannheim verglichen, wie es die CDU empfohlen hatte. In Neuss etwa zahlt man für das Wegwerfen von Abfall auf Verkehrsflächen und Anlagen zwischen 35 und 50 Euro. Verwiesen wird auch auf die Stadt Mannheim in Baden-Württemberg. Dort werden für das Wegwerfen von Fast-Food-Verpackungen und Zigarettenkippen 75 Euro Regelbetrag, für das Wegwerfen von Kaugummis oder Farbdosen sogar 100 Euro Verwarngeld verlangt. Die Verwarngelder in Mannheim würden die von Wesel deutlich übersteigen, teilt die Verwaltung mit, aber: „Die Abfrage hat im Ergebnis gezeigt, dass die von der Stadt Wesel festgelegten Regelbeträge des Verwarnungsgeldkatalogs mit den Regelbeträgen anderer Kommunen Nordrhein-Westfalens im Umkreis einhergehen bzw. diese teilweise übersteigen“, heißt es in der Antwort der Verwaltung.