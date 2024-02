Prozessauftakt in Duisburg Angeklagter soll Opfer fast zu Tode getreten haben

Erst Schläge gegen den Kopf bis zur Bewusstlosigkeit, dann Tritte. Wieder gegen den Kopf. So grausam und brutal soll ein 23-Jähriger Anfang August vergangenen Jahres in Wesel sein Opfer malträtiert haben. Seit Donnerstag muss sich der gebürtige Pole dafür vor dem Landgericht Duisburg verantworten. Zur Last gelegt werden ihm versuchter Mord sowie schwere und gefährliche Körperverletzung. In diesem Zusammenhang ist auch von Heimtücke die Rede.