Zwischen Schermbeck und Dorsten Versuchter Mord an einer Joggerin (23) aus Schermbeck

In der offiziellen Stellungnahme der Polizei heißt es, dass die eingesetzten Ermittler den Tatort am Montag genauer untersucht, Spuren gesichert und Zeugen vernommen hätten. Bestätigt hat eine Polizeisprecherin im Gespräch mit unserer Redaktion, dass am Montagabend auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war.