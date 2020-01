Kostenpflichtiger Inhalt: Versuchter Anschlag auf Weseler Moschee : Täter schalteten Bewegungsmelder ab

Blick auf die Moscheeräume an der Pastor-Boelitz-Straße in Wesel. Foto: Sebastian Peters

Wesel Was geschah am frühen Morgen des 31. Dezember 2019 vor einer Moschee in direkter Nachbarschaft zum Weseler Dom? Der NRW-Innenminister legt nun einen Bericht vor, der am Donnerstag den Innenausschuss beschäftigt.