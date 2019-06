Vernissage im Marien-Hospital : Mit Kreativität gegen den Krebs kämpfen

Hamminkeln Ellen Kistner zeigt durch ihre Kunst die emotionale Bandbreite bei der schweren Erkrankung.

Frauenfiguren aus Treibholz, Ton und umgestaltete Werbeplakate: Diese ungewöhnliche Mischung macht die Arbeiten der Künstlerin Ellen Kistner aus. Am kommenden Mittwoch, 5. Juni, lädt sie zu einer Vernissage in der Seenologischen Ambulanz im Marien-Hospital, Pastor-Janßen Straße 8-38, ein. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.

Die Initialzündung für das künstlerische Treiben der Hamminkelnerin kam nach einem Bruch in ihrem Leben. 2003 erkrankte die damals 45-Jährige an Brustkrebs. Das verarbeitet sie mit ihrer Kunst. „Meine Figuren drücken die Stimmungen aus, die ich im Laufe meiner Erkrankung durchlaufen habe“, sagt Kistner. „Verzweiflung, Wut, Trauer, Resignation, Hoffnung und Freude. Vor allem ist mir Dankbarkeit geblieben, für alles, was ich erlebt habe und die Freude an den kleinen Dingen, die mir täglich begegnen.“