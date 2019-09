Wer sah Jasmin Wefelnberg? : Vermisstenfall aus Schermbeck

Schermbeck/Essen/Höxter Am Freitag meldeten sich die Eltern bei der Polizei und suchten über die sozialen Medien nach ihrer Tochter. Bislang allerdings blieben diese Versuche ohne Erfolg.

Seit Donnerstagabend hat sich die 20 Jahre alte Jasmin Wefelnberg nicht mehr bei ihrer Familie und ihrem Freund in Essen gemeldet. Die junge Frau kommt gebürtig aus Schermbeck, ihre Familie lebt dort. Jasmin Wefelnberg war nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag von Essen aus nach Höxter gefahren, um sich dort eine Wohnung anzusehen. Abends kehrte sie jedoch nicht zurück und konnte über ihr Mobiltelefon nicht erreicht werden. Am Freitag meldeten sich die Eltern bei der Polizei und suchten über die sozialen Medien nach ihrer Tochter. Bislang allerdings blieben diese Versuche ohne Erfolg. „Hinweise auf eine Eigen- oder Fremdgefährdung der 20-Jährigen lagen nicht vor“, betont die Polizei.