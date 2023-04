Polizeimeldung Verletzte Polizisten bei Einsätzen im Kreis Wesel

In drei großen Städten und in einer Gemeinde des Kreises Wesel kam es laut Polizei am Dienstag zu erheblichen Widerstandshandlungen, bei denen Beamte zum Teil verletzt worden sind. In Wesel riefen Passanten gegen 19.40 Uhr die Polizei zu einem Spielplatz am Dorotheenweg. Dort sollten sich drei Jugendliche aufhalten, die erheblich Alkohol konsumiert hätten und Passanten anpöbelten. An einer Parkbank trafen eine Polizistin und ein Polizist auf das Trio. Dabei handelte es sich um eine 19-Jährige Weselerin und zwei Begleiter. Die 19-Jährige stand derart unter Alkohol, dass sie nicht mehr stehen konnte. Deshalb sollte sie die Beamten zur Wache begleiten. Sie trat nach den Polizisten, traf jedoch nicht. Während der Festnahme gelang es ihr, eine junge Beamtin in die Hand zu beißen. Diese verletzte sich leicht. Auch im Gewahrsam biss die 19-Jährige zu, als ihr die Handfessel abgenommen wurde.