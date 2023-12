Testlauf Das sind die Ergebnisse des zweiten Verkehrsversuches in Schermbeck

Schermbeck · An 13 Stellen in der Gemeinde wurde vor einiger Zeit der Verkehr gemessen. Das Ingenieurbüro Runge IVP stellte die Ergebnisse des zweiten Verkehrsversuches vor. Was es darüber zu wissen gibt.

15.12.2023 , 08:34 Uhr

Der zweite Verkehrsversuch in Schermbeck verlief für das auswertende Ingenieursbüro erfolgreich. Foto: Helmut Scheffler

Von Helmut Scheffler