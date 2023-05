Bürger mit Plakten auf der Straße Anwohner protestieren gegen Verkehrsversuch in Schermbeck

Die Pressekonferenz, zu der Bürgermeister Mike Rexforth die Medien eingeladen hatte, um ihnen in aller Ruhe das Konzept der am Montag begonnenen Verkehrsberuhigung vorzustellen, fand nicht am geplanten Ort fest. Das Fernsehen besuchte zeitgleich die Anwohner der Marellenkämpe, um sich deren Bedenken gegen ein Kernstück der Verkehrsberuhigung anzuhören. Auch ein Teil der Vertreter der lokalen Presse zog es vor, den Bürgermeister Rexforth, Thomas Nübel von der gemeindlichen Stabsstelle Fördermanagement und Sabrina Greiwe von der gemeindlichen Wirtschaftsförderung zur Engstelle in den Marellenkämpen in der Nähe von ALDI zu begleiten. Dort wurden die Mitarbeiter des Rathauses und eine Handvoll Ratsvertreter von verärgerten Anliegern empfangen.