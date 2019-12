Verkehrsunternehmen mit Sitz in Moers : Niag prüft neue Antriebstechniken

Niag-Busse im Depot in Moers: Die Umstellung der gesamten Flotte des Verkehrsunternehmens wird derzeit in Erwägung gezogen. Foto: Niag

Moers Das Verkehrsunternehmen lässt durch eine Arbeitsgruppe prüfen, ob „mittel- bis langfristig“ Dieselbusse ersetzt werden können. So will man den Herausforderungen des Klimaschutzes begegnen.

Um den Weg in einen klimafreundlicheren ÖPNV am Niederrhein aufzuzeigen, hat die Niag im Dezember eine Arbeitsgruppe mit internen und externen Experten gebildet. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt, sollen dort Optionen und Voraussetzungen ausgearbeitet werden, die für den mittel- und langfristigen Wechsel von Dieselmotoren auf klimafreundlichere Antriebstechniken der Busse notwendig wären. Das Team, heißt es, setze dabei auf die mehrmonatigen Vorarbeiten der Spezialisten des Verkehrsunternehmens und einer im Aufsichtsrat abgestimmten Strategie auf. Die Politik im Kreis Wesel hatte zuletzt immer wieder eine modernere Antriebstechnik gefordert.

„Die Niag entwickelt ein ganzheitliches Konzept, das die Möglichkeit einer Umstellung der gesamten Flotte mit zirka 300 Bussen und allen Strecken mit ihren rund 12,5 Millionen Verkehrskilometern im Jahr umfasst. So wollen wir helfen, den Herausforderungen des Klimaschutzes auch in unserer Region zu begegnen. Zugleich wollen wir natürlich die ökologisch vorteilhafte Wirkung des öffentlichen Personennahverkehrs weiter stärken, denn, wer Bus und Bahn statt Auto fährt, schont Klima und Umwelt“, verdeutlicht Niag-Vorstand Peter Giesen den Arbeitsauftrag.

Bis zum zweiten Quartal 2020 will die Niag das Ergebnis der Arbeitsgruppe den für den Nahverkehr in der Region Verantwortlichen in Politik und Verwaltung vorlegen. Bestandteil soll auch eine Machbarkeitsstudie mit Zeithorizont und Finanzbedarf sein. Ob, wann und in welcher Form das detaillierte Konzept im Anschluss realisiert werden könne, hänge von den Entscheidungen der Kreise Wesel und Kleve und den Kommunen ab, betont Giesen.