Pkw-Fahrer leicht verletzt : Verkehrsunfall in Schermbeck sorgte für Komplettsperrung

Schermbeck Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 21-Jähriger nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Grünstreifen. Danach prallte er gegen einen Lkw.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend in Schermbeck ereignet: Gegen 18 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Schermbeck die Weseler Straße (B58) in Fahrtrichtung Schermbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 21-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Grünstreifen. Als er zurück auf die Fahrbahn lenkte, stieß er mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der 21-Jährige verletzte sich leicht, der 62-jährige LKW-Fahrer aus Babenhausen in Hessen blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.