Verkehrsbehinderungen durch Unfall Drei Menschen bei Zusammenprall von Pkw und Motorrad verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13.25 Uhr an der Kreuzung Venninghauser Straße / Hamminkelner Straße. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt befuhr die Venninghauser Straße aus Richtung Wesel kommend in Rchtung Hamminkeln-Dingden. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines Motorrades, wie die Polizei mitteilt. Das Motorrad war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Hierbei handelt es sich um den 50-jährigen Fahrer und seine 50-jährige Mitfahrerin aus Mönchengladbach. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Hierdurch verletzten sich alle drei beteiligten Menschen schwer. Die 50-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Sie und der Motorradfahrer wurden mit Rettungshubschrauber in überörtliche Krankenhäuser und der Pkw-Fahrer mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich wurde zur Unfallaufnahme gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.