Kollision beim Abbiegen : Unfall in Flüren mit drei Verletzten

Unfall in Flüren mit drei Verletzten

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Wesel und Bocholt gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Flüren Am Freitagmittag kam es im Weseler Ortsteil Flüren auf der Bislicher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige Weselerin befuhr gegen 13 Uhr mit ihrem Pkw die Waldstraße in Richtung Bislicher Straße.

An der Einmündung Waldstraße/Bislicher Straße bog sie nach links auf die Bislicher Straße ab, ohne auf den Pkw einer 54-jährigen Frau aus Wesel zu achten, die mit auf der Bislicher Straße in Richtung Bislich unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dadurch wurden die 18- und die 54-Jährige schwer verletzt. Eine 18-jährige Beifahrerin die sich im Fahrzeug der 54-Jährigen befand, wurde leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Wesel und Bocholt gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.