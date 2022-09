Themenwochen: Umsteigen, bitte : Ein Bahnhof wie am Ende der Welt

Der erste Eindruck vom Bahnhof Dinslaken ist deprimierend. Man könnte ihn für stillgelegt halten Foto: fbl/Frieder Bluhm

Serie Dinslaken Wer mit der Bahn reist, sieht selten die schmucken Fassaden der Städte, sondern eher die Hinterhöfe. Wer mit der Bahn nach Dinslaken fährt, hat das Gefühl, in einem solchen auszusteigen. Ein Erfahrungsbericht.

Das erste, was uns ins Auge springt, ist ein großflächiges, irgendwie obszön wirkendes Graffito an einer grau gestrichenen Backsteinmauer, die offenbar eine gute Grundierung für weitere Schmierereien abgibt. Vor dem Sockel hat der Wind eine Sammlung von Papier- und Essensresten zu einem unästhetischen Stillleben arrangiert. Der Zug, dem wir soeben entstiegen sind, rollt wieder an und gibt den Blick frei auf das Bahnhofsgebäude. Damit ist die Tristesse perfekt. Willkommen in Dinslaken.

Es ist nicht gerade der rote Teppich, den die 67.000-Einwohner-Stadt an der Schnittstelle von Niederrhein und Ruhrgebiet den Bahnreisenden ausrollt. Ob das Dinslaken-Hauptbahnhof ist? Mit dieser Frage kann man sogar an einem durchschnittlichen Werktag einem Pendler noch ein mitleidiges Lächeln hinter die Maske zaubern: Dinslaken hat nur diesen Bahnhof. Was ihn längst nicht zum Aushängeschild macht. Eher wirkt er wie ein Bahnhof am Ende der Welt.

Die Treppe zur Unterführung: Wenn der Aufzug nicht funktioniert, ist der Bahnsteig alles andere als barrierefrei zu erreichen. Foto: fbl/Frieder Bluhm

Info Städtebaulich eine offene Flanke Der Bahnhof 100 Jahre nach der Eröffnung des ersten Bahnhofs wurde am 10. Juli 1956 das aktuelle Bahnhofgebäude eröffnet, nachdem der Vorgängerbau am 23. März 1945 fast vollständig zerstört wurde. Eigentümer ist die Deutsche Bahn. Die Stadt Im Zusammenhang mit der geplanten Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes ist die Stadt Dinslaken seit Jahren im Gespräch mit der Deutschen Bahn, um eine Entwicklung des Bahnhofsgebäudes zu erwirken, das laut Stadt „erhebliche städtebauliche wie funktionale Defizite aufweist“. Ergebnis: offen. Die Bahnstrecke Seit 26. August ist bis zum 9. September die Bahnstrecke zwischen Emmerich und Oberhausen wegen der Baustelle am dritten Betuwe-Gleis vollständig gesperrt. In Dinslaken werden in Oberleitungsanlagen installiert. Zudem werden nahe der Sterkrader Straße und der Jägerstraße Kampfmittelsondierungen durchgeführt. Infos zum Schienenersatzverkehr unter https://reginal.bahn.de/regionen/nrw/fahrplan Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Schwerpunktseite unter dem Shortlink: www.rp-online.de/Verkehr

Aber ist das wirklich das Bahnhofsgebäude? Etwas abgesetzt von Gleis 1 erblicken wir ein lang gestrecktes, scheinbar eingeschossiges Gebäude und darüber ein Walmdach. Die Fenster sind halb blind, teils eingeschlagen, teils vernagelt. Wären wir nicht selbst soeben mit der Bahn angereist, wir würden den Bahnhof für stillgelegt halten. Dagegen spricht allerdings auch das leuchtende Schriftband der Anzeigentafel, das von aktuellen Zugausfällen kündet. Die genietete Stahlkonstruktion, die die Überdachung des Bahnsteigs trägt, gehört noch zum Hübschesten, was wir entdecken.

Schmiereien am Lastenaufzug Foto: fbl/Frieder Bluhm

Neben Gleis 2, Fahrtrichtung Wesel, belebt der Bau des dritten Gleises der Betuwe-Linie die Szenerie. „Unverschämtheit. Die haben sämtliche Schalbretter geklaut. Und die Polizei hat nichts gesehen“, schimpft ein zorniger älterer Herr, vage in Richtung Baustelle gestikulierend. Mit „die“ wird er wohl kaum die drei Vermessungstechniker meinen, die ihre Köpfe über einen Plan beugen. Die auf dem Bahnsteig verstreut herumstehenden Wartenden schauen ungerührt auf ihre Smartphones. Vielleicht haben sie auch nichts gehört, wegen der Stöpsel im Ohr.

Zertrümmerte Glastüren – der Aufzug ist außer Betrieb. Foto: fbl/Frieder Bluhm

Nach und nach erreichen weitere Fahrgäste in spe den Bahnsteig. Teils unter Mühen, denn der Aufzug von Ebene 0 (Unterführung) auf Ebene 1 (Bahnsteig) ist außer Betrieb. So quälen sich Menschen mit Fahrrädern die Treppe zu den Gleisen hinauf, Menschen mit schwerem Gepäck, Menschen, denen das Treppensteigen altersbedingt schwerfällt. So wie dem Seniorenpaar, dessen rüstigerer Teil – in diesem Fall der Mann – mit Gehgestell bereits den Bahnsteig erreicht hat, während seine Frau schon vor dem Absatz der 26-stufigen Treppe zu scheitern droht.

Eine Unterführung mit dem Charme einer öffentlichen Bedürfnisanstalt. Der Geldautomat fristet ein gefährliches Dasein. Foto: fbl/Frieder Bluhm

In der Unterführung sehen wir auch, warum der Aufzug außer Betrieb ist: Die Scheibe der Glastür ist zersplittert. Ebenso wie das Display eines Geldautomaten, der in einer Reihe mit einer DHL-Paketstation und den Fahrkartenautomaten des Verkehrsverbundes ein offenkundig gefährliches Dasein fristet. Wir vermissen den dezent in der Luft liegenden Uringeruch, der dieses Ambiente perfekt abrunden würde. Ob man hier heute schon mal feucht durchgewischt hat? Es hat ganz den Anschein.

Eingangshalle? Empfangshalle? Letzterer Begriff scheint fast ein wenig zu hochgestochen für diesen tristen Saal. Foto: fbl/Frieder Bluhm

Auf der gegenüberliegenden Seite der mit gelben und weißen Kacheln ausgekleideten Tunnelwände fesselt ein Plakat unsere Aufmerksamkeit: „Willkommen in Dinslaken – Mein Einkaufsbahnhof“. Wirklich? Da sind wir gespannt.

Eine abgerissene Gestalt wankt uns entgegen, als wir fast die Eingangshalle erreicht haben. Angebettelt wird man ja mittlerweile in jeder Einkaufszone. Die besteht im Fall des Einkaufsbahnhofs aus einem Service-Store und einem Buchladen, der deutlich interessantere Lektüre zu bieten hat als die Aushänge in der Unterführung (hinter Glas: der Energieausweis des Gebäudes – offenbar eine ziemliche Energieschleuder). Die beiden Läden sind die Lichtblicke in der lichtdurchfluteten, weil zum Vorplatz mit einer Glasfront versehenen Eingangshalle, die man in besseren Zeiten wohl als Empfangshalle bezeichnet hätte. Heute empfängt einen vor allem Trostlosigkeit, im Winter wahrscheinlich auch Kälte. Vielleicht hat man bis dahin ja die fehlenden inneren Türen des Windfangs wieder eingehängt.

Der Vorplatz wirkt, als seien hier zwei Kontinentalplatten aneinandergestoßen. Eine große Fünfecke bildende Pflasterung stößt an ein Schachbrettmuster aus älteren Zementplatten, aufgelockert durch üppig sprießendes Unkraut. In seiner Entstehungszeit in den frühen Nachkriegsjahren, als die Narben des Krieges in den Innenstädten noch allgegenwärtig waren, mag der Bahnhof für Aufbruch und Neuanfang gestanden haben, jetzt stehen die Zeichen wohl eher auf Abbruch. In dem kurzen Flügel links neben der Eingangs-Glasfront darbt im ersten Stock eine Topfpflanze hinter einer halb herabgelassenen Jalousie, rechts wirkt alles leer und tot hinter den nackten Glasscheiben des oberen Geschosses. An einer Tür im Erdgeschoss mit seinen talentfreien Graffiti-Verzierungen lädt ein Plakat zum freitäglichen Dartspielen ein. Hier – so der Aushang – sei man willkommen.