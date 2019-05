Verkehr in Hamminkeln : Neue Daten für A 3-Auffahrt in Brünen

Hamminkeln Hamminkeln und Wesel haben gemeinsam eine Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben, die den Verkehr einer neuen Autobahnanschlussstelle Brünen im Zusammenhang mit einer Ortsumgehung Brünen im Zuge der B 70 aufzeigen soll.

Beide Projekte werden gemeinsam gesehen. Wesel hat Interesse an der Auffahrt wegen des Ausbaus der dortigen Südumgehung. Mit der Zunahme des Verkehrs würden Autos dann nicht mehr über die Schermbecker Landstraße, sondern über Brünen auf die A 3 in Richtung Niederlande fahren. Das Zahlenwerk sollte am 15. Mai im Planungsauschuss vorliegen. Am Freitag kündigte die Verwaltung eine Verzögerung an, nun gilt der 26. Juni als Vorlagetermin.