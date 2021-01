Trotz mehrerer Unfälle : Bahn will Übergänge des Bocholters nicht sichern

Am 24. April 2020 prallte der Zug am Bahnübergang Lankernbrok in Dingden mit einem Auto zusammen. Drei Menschen starben. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Hamminkeln Die Stadt hat dem Verkehrsunternehmen mehrere Stellen genannt, an denen es ihrer Meinung nach Nachholbedarf bei der Sicherheit gibt. Die Bahn lehnt Investionen aber ab. Warum die Stadt nicht selbst dafür sorgt.

Nach dem tödlichen Unfall im April 2020 am Bahnübergang Lankernbrok an der Bocholter-Strecke war dessen Sicherung beschlossen worden. Drei Menschen waren damals als Insassen eines Pkw bei dem Zusammenstoß mit dem Zug auf dem unbeschrankten Übergang ums Leben gekommen.

Dabei handelt es sich um die Übergänge bis hin zum Rotering, die mit Schranken versehen werden könnten. Nun hat die Bahn dem Rathaus ihre ablehnende Haltung übermittelt. Bürgermeister Bernd Romanski berichtete in der Sitzung des Planungsausschusses am Donnerstagabend in der Bürgerhalle in Wertherbruch, dass ein entsprechendes Antwortschreiben des Verkehrsunternehmens eingegangen sei.