Ortskern Schermbeck : Verkehr auf der Mittelstraße bereitet weiter Probleme

Am Gespräch zwischen den Vertretern dreier Planungsbüros und Schermbecker Bürgern beteiligten sich überwiegend Bürger aus jenen Straßen, die den Verkehr aufnehmen sollen, der von der Mittelstraße verdrängt wird. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Umgestaltung des Schermbecker Ortskerns stieß auch in der fünften Runde der Bürgerbeteiligung auf großes Interesse. 200 Besucher waren ins Ramirez gekommen, um mit den Vertretern der drei Planungsbüros zu sprechen.

Die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Entwicklung des „Städtebaulichen Rahmenkonzeptes für den Ortskern von Schermbeck“ ging am Mittwochabend in die fünfte Runde. Nach zwei Terminen mit der Möglichkeit, mit Mitarbeitern der drei Planungsbüros „Junker + Kruse (Dortmund), Runge IVP (Düsseldorf) und „WBP“ (Bochum) persönlich zu sprechen, nach einer Postkarten-Aktion und der aktuell noch möglichen Online-Bewertung der Planungen auf der Homepage www.schermbeck.de konnte Bürgermeister Mike Rexforth etwa 200 Besucher im Saal der Gaststätte Ramirez begrüßen.

In der ersten Stunde erläuterten die Diplom-Ingenieure Hans-Rainer Runge, Rolf Junker und Andreas Meyer sowie die Landschaftsarchitektin Luisa Walterbusch die Grundzüge ihrer bisherigen Arbeiten zur Optimierung der Ortskerngestaltung. Im Mittelpunkt der Ausführungen stand die Frage, wie die Verkehrsprobleme auf der Mittelstraße gelöst werden können. Von den im vergangenen Jahr vorgestellten zehn Varianten der Mittelstraßenentlastung waren nach Gesprächen mit der Polizei und dem Straßenverkehrsamt drei als machbar übriggeblieben: eine Einbahnstraßenregelung auf der Mi in Richtung Südwesten, eine Fahrradzone mit einem Anwohnerverkehr und ein verkehrsberuhigter Bereich mit einer blau-weißen Beschilderung, die eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer signalisiert.

Beschluss Parallel dazu müssen die Politiker klären, welchen Beschluss sie in einer Ratssitzung fassen sollen. Passt der einzelnen Bürgergruppen nicht, muss man damit rechnen, dass es ein weiteres Bürgerbegehren geben wird. Dem kann der Rat zuvorkommen, indem er mit einem Ratsbürgerbegehren vorprescht, das die Bürgern fragt, ob der verdrängte Verkehr auf bestimmte Straßen verdrängt werden soll oder nicht.

Anträge Die Förderanträge müssen bis zum 30.September 2021 gestellt werden. Bis dahin wird es keine Präsenz-Information mehr geben. Bis dahin müssen die Planungsbüros ihren Abschlussbericht erstellen. Die Bürger können aber noch bis zum 6. September auf der Schermbecker Homepage oben rechts an der Bürgerbeteiligung teilnehmen.

In der noch laufenden Online-Bewertung sprach sich der größte Teil für die Verdrängung von möglichst vielen motorisierten Fahrzeugen von der Mittelstraße aus. Wie die Verdrängung des Verkehrs von der Mi auf andere Straßen (Schienebergstege, Kapellenweg und Marellenkämpe) auswies, führt die Verdrängung zwar zu einer Erhöhung der Fahrzeugzahlen. Aber die Planer verwiesen darauf, dass der Verkehr auf den breiteren Ersatzstraßen wesentlich erträglicher sei als auf der engen Mi. Für alle drei Varianten wurde auch untersucht, wie sich eine Öffnung der Marellenkämpe auf die Fahrzeugfrequenz auswirken werde. Das schwankte zwischen 900 und 1300 Fahrzeugen mehr pro Tag. Von den Teilnehmern an der Online-Befragung sprachen sich mehr als 500 für eine Öffnung der Marellenkämpe aus, 120 dagegen.

Die Besucher konnten es kaum erwarten, bis ihnen zu Beginn der zweiten Stunde die Möglichkeit gegeben wurde, Fragen zu stellen. Wie es sich erst bei einer spät gestarteten Frage nach der Herkunft der Besucher herausstellte, wohnte mehr als die Hälfte in jenen Straßen, die den von der Mi verdrängten Verkehr aufnehmen sollen. Entsprechend häufig waren kritische Bewertungen der Verdrängung des Verkehrs in die Straßen Schienebegstege, Marellenkämpe und Kapellenweg. Hinzu kam der Hinweis, dass die im Zuge des Spielplatzkonzeptes angelegten Verbindungswege die Schienebergstege und den Kapellenweg queren, was sehr gefährlich sei.