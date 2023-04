Verkaufsoffener Sonntag in Wesel Frühlingsfest auf dem Großen Markt ist gestartet

Wesel · Am verkaufsoffenen Sonntag, 2. April, ist in Wesel das Frühlingsfest gestartet. Trotz kühler Temperaturen sind schon einige Besucher unterwegs. Nicht zuletzt Eltern mit Kindern. Um 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt. Anziehungspunkt dürfte auch die Fahrradversteigerung um 14 Uhr sein.

02.04.2023, 12:32 Uhr