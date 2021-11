MGV Eintracht löst sich auf : Tradition ist tot

Ein Bild von früher: Der Männergesangverein Eintracht feierte im Jahr 1965 sein 100-jähriges Bestehen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Nach 156 Jahren haben die Mitglieder das Aus für den Männergesangverein Eintracht einstimmig besiegelt. Schuld ist ein Trend, der seit Jahren immer mehr zunimmt: Es gibt zu wenig Sänger. Was das Ende für die Gemeinde bedeutet.

Auf dem Titelbild der Festschrift, die der Männergesangverein (MGV) Eintracht im Jahr 2015 anlässlich seines 150-jährigen Bestehens erstellte, stürmen 30 gutgelaunte Sänger voller Schwung auf den Fotografen zu. Sechs Jahre später war von diesem Schwung fast nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Am 31. Oktober haben die Mitglieder während einer Versammlung im Dorfgemeinschaftshaus einstimmig beschlossen, den im Jahr 1865 gegründeten MGV Eintracht aufzulösen. Damit verliert die Schermbecker Kulturszene einen wichtigen musikalischen Akteur.

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten der 1. Vorsitzende Wolfgang Kimpenhaus und der 2. Vorsitzende Wolfgang Paul am Mittwoch im Café Kleinespel & Imping die Entwicklung des MGV vor. Sie führte schließlich dazu, dass ein Schlussstrich unter einen nicht mehr aufzuhaltenden Schrumpfungsprozess gezogen werden musste.

Info Viele alte Fotos und eine Vereinschronik Überblick Im Jahr 2015 erschien anlässlich des 150-jährigen Bestehens des Männergesangvereins Eintracht eine Festschrift mit einer Vereinschronik für die Jahre 1865 bis 1989. Im Kapitel „Zwischen den Jubiläen“ findet der Leser auf 60 Seiten mehr als 200 Fotos aus den Jahren 1990 bis 2015, die von einem regen Vereinsleben zeugen. Bilder und Dokumente aus der langen Vereinsgeschichte sowie die Vereinsfahne will der Verein dem Heimat- und Geschichtsverein Schermbeck für seine Sammlung im Heimatmuseum übergeben.

Zwischen den Jahren 2015 und 2020 verringerte sich die Mitgliederzahl von 30 auf 22. Im Januar 2021 standen nur noch 17 Aktive auf der Mitgliederliste. Durch die Erkrankung eines Sängers im Jahr 2021 und durch die Ankündigung des 1. Vorsitzenden, Anfang 2022 nach Essen umzuziehen, sinkt die Zahl der aktiven Mitglieder auf 15. Das mittlere Alter der verbliebenen Sänger lag bei 75 Jahren. Zwei Sänger feierten bereits ihren 85. Geburtstag. Tod und Krankheit trugen ebenso zum Rückgang der Teilnahme an den wöchentlichen Proben bei wie ein Umzug in eine seniorengerechte Wohnung außerhalb Schermbecks, Urlaubsaufenthalte nach längerer Corona-Abstinenz, Arbeitsbelastung, Wechselschicht und nicht zuletzt Desinteresse.

Aus all dem ergab sich, dass zu dem seit Anfang September wieder aufgenommenem Probenbetrieb trotz Ansprache und Bitten maximal acht Sänger kamen, weit weniger als das vom Chorleiter Jörg Remmers geforderte Limit von zehn Sängern. Die Proben konnten nur deshalb stattfinden, weil Sänger des befreundeten MGV Gahlen-Dorf ausgeholfen haben.

Der Versuch, neue Sänger zu gewinnen, scheiterte seit Jahren unter anderem auch daran, dass das vierstimmig gesungene Liedgut großer Volks- und Kunstlied-Komponisten wie Schubert, Silcher oder Beethoven als nicht mehr zeitgemäß empfunden wurde und eine Hinwendung des Chores zu moderner Literatur wegen andersartiger Rhythmik und fremder Sprache misslangen.

Eine seit 156 Jahren gepflegte Gesangstradition läuft somit aus. Große, vom MGV getragene Musikereignisse wie das Pfingstfest oder Weihnachtskonzerte gehören damit der Vergangenheit an. Der MGV Eintracht reiht sich damit ein in das seit Jahren beobachtete regionale Männerchor-Sterben. „Es ist absehbar, dass sich diese Situation in Zukunft nicht ändert“, bedauert Wolfgang Paul. Damit werde der Vereinszweck gemäß Satzung nicht mehr zu realisieren sein. In der Satzung wird als Vereinszweck formuliert: „Der Männergesangverein Eintracht Schermbeck bezweckt durch die Ausbreitung und Veredelung des deutschen Chorgesangs als einer wichtigen kulturellen Gemeinschaftsaufgabe die Förderung der Volksbildung und Heimatpflege. Durch die einigende Kraft des deutschen Liedes will der Männergesangverein (MGV) Eintracht Schermbeck das deutsche Volksbewusstsein stärken und die Gemeinschaft aller Volksschichten fördern.“

Während der Versammlung am 31. Oktober bestätigten die Anwesenden die zu Gehör gebrachten Daten und Fakten zur Entwicklung des Chores. „Angesichts der wenig erfreulichen Entwicklung“, so Wolfgang Kimpenhaus, „gab es keine weitere Diskussion.“ Die Mitglieder wünschen einstimmig eine offene Abstimmung über die Frage: Wollen wir angesichts der Entwicklung den Verein MGV Eintracht Schermbeck 1865 auflösen? Die Abstimmung ergab ein einstimmiges „Ja“.

Die beiden Vorsitzenden Wolfgang Kimpenhaus und Wolfgang Paul sind nun die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. In dieser Funktion beenden sie nach den Vorgaben des Paragrafen 49 des Bürgerlichen Gesetzbuches die laufenden Geschäfte des Vereins. Die Satzung sieht vor, dass das Vermögen des Vereins „zu gleichen Teilen an die im Ortsteil Schermbeck der Gemeinde Schermbeck zu diesem Zeitpunkt befindlichen gemeinnützigen Kindergärten“ fällt, „die es unmittelbar und ausschließlich für Jugendpflege verwenden müssen. Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile des Vereinsvermögen.“ Zum Vermögen gehören neben dem Geld auf Konten ein Klavier, Notensätze und ein ehemaliges Trafohäuschen an der Erler Straße.

„Wir sagen allen Dank, die uns in irgendeiner Form unterstützt haben“, fasste Wolfgang Kimpenhaus zusammen. Gemeinsam mit Wolfgang Paul erinnerte er an die Unterstützung durch die Volksbank und die Nispa, durch die Gemeinde und die beiden Kirchengemeinden. Viel Lob gab es für den ehemaligen Bürgermeister und Eintracht-Sänger Ernst-Christoph Grüter und für die Frauen der Sänger, ohne deren aktive Unterstützung Veranstaltungen des Chores nicht so reibungslos hätten verlaufen können.