Kegelclub besteht seit 70 Jahren : Die Meister sind im Ruhestand

Die derzeit acht aktiven Mitglieder haben das 70. Clubjubiläum in der Gaststätte Overkämping gefeiert. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Kegelclub „Klatsch weg 52“ besteht nun seit 70 Jahren und blickt auch auf viele Erfolge zurück. Auf die Kegel werfen die Mitglieder aber nicht mehr. Daran ist die Corona-Pandemie nicht ganz unschuldig. Ein Rückblick auf eine bewegte Zeit.

Als einer der ältesten seiner Art hat der Kegelclub „Klatsch weg 52“ jetzt in der Gaststätte Overkämping sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Dort kegelt der Club bereits seit Oktober 2006. „Gründungsväter“ des Vereins waren einige Jugendliche aus der Schetterstraße. Sie spielten in den Jahren 1951 und 1952 am Karnevalssonntag gemeinsam Fußball gegen den SV Schermbeck. Als zu Karneval 1952 dann der Saal Köllmann eröffnet und im Mai die Kegelbahn fertig wurde, konnte die Idee zum gemeinsamen Kegeln schnell in die Tat umgesetzt werden. Schon im Kegelnamen spürt man den jugendlichen Schwung, mit dem die Schettersträßler bei Köllmann ans Werk gingen.

Eine vollautomatische Kegelbahn war lange nicht in Sicht. Auf Köllmanns Kegelbahn war Handarbeit gefragt. Meist kam ein jüngerer Bruder eines Keglers mit zur Bahn, um sich ein paar Mark zu verdienen. Einer der ersten Kegeljungen war Josef Kruse, der während des vierstündigen Kegelns mächtig ins Schwitzen geriet, denn er musste weit über 1000 Kegel aufstellen und anschließend flink zurück in die Schutzecke, um sich vor der heranrollenden Kugel und den fliegenden Kegeln in Sicherheit zu bringen.

Da der Club sich allein aus der Schetterstraße nicht mehr auffrischen konnte, kamen bereits ab 1953 auch Männer aus anderen Gemeindegebieten hinzu. Dem Club gehören derzeit acht Mitglieder an: Ernst Dahlhaus (1954), Erich Stenbrock (1959), Heinz Verwaayen (1961), Josef Becker (1962), Klemens Nappenfeld (1968), Norbert Berg (1970), Hugo Grewing (2002) und Ludger Paus (2007).

Seit 1975 fand alljährlich eine Hauptversammlung statt, in deren Verlauf Ehrungen erfolgten, die Jahreskönige ausgezeichnet wurden und der „Jahresdoofe“ ins Protokollbuch eingetragen wurde. Bis 1984 war Otto Hennewig Präsident. Seither werden – um ein Jahr zeitlich versetzt – Präsident und Vizepräsident jeweils für zwei Jahre gewählt. Amtierender Präsident ist seit 2021 Hugo Grewing.

Im Verlauf von sieben Jahrzehnten kommen allerhand Döhnekes zusammen. Da wird berichtet, wie Anfang der 1960er-Jahre die Keglerschar mit List erreichte, doch noch gezapftes Bier bei Köllmann trinken zu können, nachdem man wegen einer Feier im Saal am Kegelabend eigentlich nur Flaschenbier bekommen sollte. Ein paar Kegler stiegen durchs Fenster, holten aus der Gefrieranlage in Grüters Anbau das 30-Liter-Fass, welches eigentlich fürs Heidefest bestimmt war, besorgten sich bei Nappenfeld am „Dom“ noch einen Zapfhahn und kehrten auf Schleichwegen an die Bahn zurück: Der Abend war gerettet.

Besondere Höhepunkte in den zurückliegenden sieben Jahrzehnten waren die Kegelausflüge. Die Tour des Jahres 1981, eine Segeltour auf dem Ijsselmeer, ging als Leichtsinns-Fahrt in die Club-Annalen ein. Bei Windstärke 8 schipperten die Schermbecker mit ihrem gemieteten Segelschiff „The great escape“ auf dem Weg von Amsterdam nach Ramsgate 24 Stunden lang über den Ärmelkanal. Die Jubiläumstour anlässlich der 40-Jahr-Feier im Jahre 1992 führte eine Woche lang in die Schweiz.

Seit 1979 beteiligte sich „Klatsch Weg 52“ regelmäßig an den Gemeindemeisterschaften im Kegeln. Erfolgreichster Einzelkegler war Ernst Dahlhaus, der 1979 mit 108 Holz erster Gemeindemeister im Herren-Einzel und 1994 und 1997 erneut Meister wurde. Josef Becker siegte 1991, Martin Schürmann 1993. Im Jahre 2007 wurde der Club – nach 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1990, 1994 und 2001 – zum elften Mal Gemeindemeister.

Besondere Feste standen an, als Kegelbruder Heinz Verwaayen 1970 mit Ludgera Kraß die Schermbecker Kilianer regierte und Norbert Berg 13 Jahre später mit Ingrid Heidl seinem Beispiel folgte. Es gab aber auch traurige Anlässe. Dazu gehörten die Begleitung der Kegelbrüder Otto Hennewig, Ferdi Pliete, Antonius Niermann, Otto Bartelt, Franz Dahlhaus, Walter Passmann, Rudi Bietenbeck und Martin Schürmann auf ihrem Weg zur ewigen Ruhestätte.

Viele Jahre hindurch wurden die Frauen und die passiven Clubmitglieder zur Fahrradtour im Mai und zum Pfannkuchenessen eingeladen. Zur Jubiläumstour nach Belgien fuhren die Herren im Juli 2017 allerdings wieder allein. Bei der jetzt vorgenommenen Jubiläumsfeier am vergangenen Montag wurden Erinnerungen wachgerufen an die Touren nach Lissabon (2008), Rom (2012), Wien (2014), Goslar (2016) und an die Jubiläumstour nach Brügge (2017).