Schützenverein stellt die Pläne für 2022 vor : Endlich wieder ein Schützenfest in Damm

Der engere Vorstand berichtete während der Versammlung über das vergangene Vereinsjahr und über die geplanten Aktivitäten für das Jahr 2022. Foto: Helmut Scheffler

Damm Der Schützenverein Damm will nach der drei Jahre andauernden Corona-Pause wieder ein Schützenfest feiern. Wie der Präsident auf der Frühjahrsversammlung mitteilt, stehen die Chancen für die Zeit vom 11. bis 13. Juni gut. Was sonst geplant ist.

59 Mitglieder des Schützenvereins Damm haben sich an der Frühjahrsversammlung beteiligt. Im Beisein des Königs Ingo Wengel gedachte der Präsident Bernd Abel diesmal nicht nur des verstorbenen Schützen Wolfgang Bohn sen., sondern auch der vielen Opfer in dem am 24. Februar begonnenen russisch-ukrainischen Krieg.

Die wichtigste Erkenntnis der Versammlung: Das diesjährige Schützenfest des aktuell 300 Mitglieder starken Vereins soll in der Zeit vom 11. bis 13. Juni gefeiert werden. „Die Chancen stehen gut“, zeigte sich Abel zuversichtlich, dass für das Fest vielleicht sogar keine Corona-Einschränkungen gelten. Für Marschmusik werden das Jugendblasorchester Drevenack und das Tambourkorps Weselerwald sorgen. Die Helmut-Blödgen-Band spielt im Festzelt. Den Thekendienst übernimmt das Toro-Events-Team.

Da der Pferdebetrieb Reßing nur noch Reitpferde zur Verfügung stellt, aber keine Kutschen mehr, müssen die beiden Kutschen von einem anderen Verleiher gebucht werden. Bis zum Schützenfest sollen auch die Arbeiten am Anbau beendet sein. Dann kann die behindertengerechte Toilette benutzt werden und die Küche ist dann ein Stück größer geworden. Der Anbau wurde mit 36.600 Euro aus Mitteln eines NRW-Förderprogramms unterstützt. Der Verein sucht dafür noch einen Fliesenleger.

Das Kinderschützenfest beginnt am 5. Juni um 14 Uhr am Schützenhaus. Zudem sind weitere Veranstaltungen geplant. Das Erntedankfest wird am 1. Oktober ab 19 Uhr im Schützenhaus gefeiert. Am selben Abend findet dort ein Preis- und Listenschießen für Herren und Damen statt. Das reguläre Listenschießen der Männer beginnt am 25. März um 19 Uhr. Die Damen veranstalten ihr Listenschießen am 19. August. Das Traditionspokalschießen der neun Schützenvereine des ehemaligen Amtes Schermbeck findet in diesem Jahr am 24. April im Dammer Schützenhaus statt. Ausrichter ist die Kiliangilde Schermbeck von 1602. Die Dammer trainieren freitagabends ab 19 Uhr und sonntagmorgens ab 10.30 Uhr auf dem eigenen Schießstand.

Mitglieder des Schützenvereins treffen sich zudem am 2. April ab 9 Uhr, um anstehende Arbeiten im Umfeld des Schützenhauses gemeinsam zu erledigen. „Es wäre schön, wenn möglichst viele Schützen mithelfen würden“, sagt Abel.

Nach den Berichten des Schriftführers Bernd Krebbing und des Kassierers Karsten Ufermann gab Sportwart Gerd Pleines während der Versammlung einen Überblick über die Aktivitäten der vereinszugehörigen Schießgruppe, die 2021 wieder um eine größere Jugendgruppe verstärkt werden konnte. Bei den Kreismeisterschaften belegte Karsten Ufermann mit 377,2 Ringen den ersten Platz in der Disziplin Luftgewehr II. In der Disziplin Luftgewehr Herren IV schaffte Bernhard Lichtenberg mit 327,8 Ringen den dritten Platz. Ernst Steinkamp erreichte im KK-Schießen, 100 Meter, aufgelegt mit 288 Ringen den siebten Platz. „Wir haben viel Spaß beim Training am Freitag“, lud Pleines ein, auch Frauen mitzubringen.

Erstaunlich einfach entpuppte sich die bereits im November angekündigte Diskussion über eine Erhöhung des Jahresbeitrags. Da die laufenden Kosten gestiegen sind, stimmte die Versammlung einstimmig für eine Erhöhung des Beitrags um zehn auf 50 Euro. Für Rentner gelten unterschiedliche Beiträge. Bei sieben Enthaltungen und ohne Gegenstimmen votierten die Schützen dafür, dass die bisherigen Rentner weiterhin den halben Beitragssatz zahlen, also 25 Euro. Wer ab jetzt in den Ruhestand tritt, zahlt 50 Euro. Die Rentner werden in einem Brief des Vorstands informiert.