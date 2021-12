Verein aus Hamminkeln ist aktiv : Hilfe für die Ärmsten

Dingden Die Initiative Togo – Neuer Horizont ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein verlässlicher Förderer von sozialen und schulischen Projekten. Sie muss aktuell aber stark die Werbetrommel rühren. Es werden Paten und Spender gesucht.

Dazu gehört, dass der Togo-Verein darüber berichtet, dass das Spendengeld auf direktem Weg in Hilfsprojekte umgesetzt wurde und was dabei konkret entstand. Die Vorsitzende war im Oktober in Westafrika, im Jahr zuvor hatte sie das wegen des Corona-Risikos nicht getan. Die Pandemie bestimmte das Reisen diesmal auf eine Art, wie sie es bei ihren Besuchen noch nie erlebt hatte. Strenge Einreisebestimmungen, viel Bürokratie, PCR-Tests am Flughafen, geschlossene Grenzen, „eingenebelt“ bei der Einreise am Airport von Desinfektionswolken, immer unterwegs mit Mundschutz und das bei 35 Grad Temperatur, sehr lange Wartezeit in der Hauptstadt Lome, bis es weitergehen konnte. Dann folgte die rumpelnde Pistenfahrt weiter in den Norden Togos und in die Orte, in denen die Hilfsprojekte laufen.