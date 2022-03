Die Pläne für das Jubiläumsjahr : Heimatverein Wertherbruch wird 25 Jahre alt

2021 gab es ein neues historisches Schild. Mit dabei war auch Manfred Tebbe vom Heimatverein Wertherbruch (2.v.r). Foto: Thomas Hesse

Wertherbruch Der Dorfverein hat bereits viele Projekte angeschoben. Bei der Hauptversammlung geht es um das Programm 2022. Der Geschichtspfad mit touristischen Stelen wird eingeweiht und der Wandkalender 2023 mit Dorfbildern erstellt. Was sonst noch in Planung ist.

Im Dorf Wertherbruch gibt es rührige Vereine. Dazu zählt der Heimatverein Alte Herrlichkeit Wertherbruch. Er weist die Besonderheit der Zwei-Jahreshauptversammlung auf, die nun wieder ansteht. Im Bürgertreff Wertherbruch, Wertherbrucher Straße 1, geht es am Sonntag, 13. März, um 10 Uhr erst um den Jahresbericht der Vorsitzenden Andrea Nienhaus und dann um den Kassenbericht. Anschließend werden die Posten der Vorsitzenden, des zweiten Kassierers sowie der Schriftführerin neu gewählt sowie das Jahresprogramm 2022 vorgestellt.

Das ist vor allem von der Erfolgsgeschichte der Vereinsarbeit im Straßendorf geprägt. Der Heimatverein ist seit 25 Jahren für die dörfliche Identität im Einsatz. Das wird nun im September begangen. „Am 11. September möchten wir unser 25-jähriges Jubiläum feiern. An diesem Tag werden wir auch den Jubiläums-Kalender zum Verkauf anbieten. Er wird mit einer Auflage von 300 Stück gedruckt“, berichtet Andrea Nienhaus. Das Kalenderprojekt mit den dörflichen Impressionen hat sich etabliert.

Info Das bedeutet der Name des Heimatvereins Start Der Heimatverein Wertherbruch wurde in einer Gründungsversammlung am 16. Juni 1997 im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Wertherbruch aus der Taufe gehoben. Den Anstoß gab der Erfolg des Jubiläumsjahres 1996. Anlass war, dass Heinrich von der Lecke 1296 die Erlaubnis erhalten hatte, das bei seiner Burg gelegene Bruchland urbar zu machen und zu besiedeln. Der Name „Alte Herrlichkeit” erinnert daran, dass Wertherbruch über Jahrhunderte eine Herrlichkeit war, die auswärtigen Herren zustand.

Geplant ist ein 13-seitiger Wandkalender für 2023 im DIN-A3-Hochformat, also ähnlich wie der im Jahr 2020. „Er soll Fotos von Veranstaltungen, Aktionen und Ausflügen aus der Zeit unserer ersten 25 Jahre zeigen“, sagt die Vorsitzende. Sie lädt die Mitglieder ein, in Fotoalben und Dateien zu stöbern. Maximal zwei Fotos aus der Vereinsgeschichte sollen bis zum 30. Juni bei Gisela Langert, Winfried Naves oder Susanne Wulke abgegeben oder an die Mailadresse kalender2023@wertherbruch.de gesendet werden. Die besten Motive kommen in den Kalender, dafür ist eine Jury zuständig. Wer mit seinen Fotos im Kalender 2023 dabei ist, bekommt im Gegenzug ein Exemplar geschenkt.

Ebenfalls am Sonntag, 11. September und der Tag des offenen Denkmals, möchte die Alte Herrlichkeit den Geschichtspfad der Region offiziell einweihen. An vielen Stellen in Wertherbruch konnten bereits die Edelstahl-Stelen aufgestellt werden. Darin werden noch Trägerplatten mit dazugehörigem Text und QR-Code eingearbeitet. Heimatgeschichte spielt eine größere Rolle. „Ältere Menschen sind zum Teil noch stark mit den Ortschaften verbunden und kennen viele Geschichten und Hintergründe zu den historischen Bauwerken und Orten der Erinnerungskultur. Dieses Wissen geht aber immer mehr verloren“, erzählt Andrea Nienhaus. Das Wissen wird mit Hilfe der Stelen bewahrt – und schafft für Wertherbruch gleichzeitig besondere Angebote, um den Tourismus in der Region zu fördern.

Natürlich gehört zum dörflichen Vereinsleben auch die Gemeinsamkeit dazu. Wandern ist eine Möglichkeit. Im April 2010 wanderten die Wertherbrucher mit etwa 45 Personen an drei Tagen von der Isselquelle in Raesfeld entlang des kleinen Flusses bis in die Niederlande. „Gerne möchten wir diese Issel-Wanderung erneut anbieten“, heißt es nun. Dafür werden noch zwei Mit-Organisatoren gesucht, die sich bei Andrea Nienhaus unter der Telefonnummer 02873 919200 melden können.

Themenwechsel: Da das Sparkassen-Gebäude im Dorf seit einigen Monaten nachts verschlossen und somit im Notfall nicht zugänglich ist, wurde für den Defibrillator, der augenblicklich noch dort angebracht ist, in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ein neuer Standort gefunden. Dafür muss eine Haube für den Außenbereich installiert werden. Sobald diese da ist, wird das im Notfall lebenswichtige Gerät im Eingangsbereich der Grundschule installiert. Damit steht der Defibrillator der Bevölkerung wieder Tag und Nacht zur Verfügung. Erfreulich ist auch: Die drei historischen Ortseingangsschilder wurden nach zweieinhalb Jahren im Sommer 2021 wieder aufgestellt. Die schmucken heimatlichen Schilder waren entwendet worden. Und: Der Bürgertreff, die Bürgerbusgarage sowie die Remise konnten mit Fördergeldern der lokalen Aktionsgruppe Lippe-Issel-Niederrhein gestrichen werden.