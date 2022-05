Große Pläne für das restliche Jahr : Brüner Landfrauen bestätigen ihre Chefin

Großer Zusammenhalt: Acht Mitglieder des neuen Vorstands der Landfrauen Brünen sind auf diesem Bild zu sehen. Foto: Helmut Scheffler

Brünen Anja Neuenhoff-Eimers wurde wiedergewählt und bleibt somit für weitere vier Jahre die Vorsitzende. Auch andere Ämter wurden neu besetzt. Nach der langen Corona-Zeit sollen bis Ende des Jahres derweil viele Veranstaltungen stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Anja Neuenhoff-Eimers bleibt Vorsitzende der Landfrauen Brünen. Während der Jahreshauptversammlung im Gasthof Majert wurde die 52-jährige Buchhalterin einstimmig für vier Jahre im Amt bestätigt, das sie im Jahre 2018 von Anneliese Hecheltjen übernahm.

Während der Versammlung, an der sich 48 wahlberechtigte Personen beteiligten, gedachte die Vorsitzende der verstorbenen Vorstandskollegin Ellen Tegründe, die im Alter von 61 Jahren verstarb. Sie sei stets zur Stelle gewesen, wenn Hilfe benötigt worden sei. Sie sei immer ansprechbar gewesen und habe für alles ein offenes Ohr gehabt. Besonders der Landwirtschaft sei sie sehr zugewandt gewesen.

Info Landfrauen sind spendabel Hilfe Beim Büchermarkt am 3. Oktober 2021 wurden 1,8 Tonnen Bücher verkauft. Aus dem Erlös wurden 2500 Euro für die Flutopfer auf das Kreiskonto überwiesen. Die Landfrauen Brünen unterstützten auch die Fördervereine der Astrid-Lindgren-Schule, des Kindergartens „Kleine Strolche“ in Dollendorf, der beiden Brüner Kindergärten und der HLS-Schule Brünen finanziell.

In ihrem Tätigkeitsbericht über die Jahre 2020 und 2021 erinnerte Neuenhoff-Eimers an die coronabedingten Beschränkungen der Aktivitäten. Im ersten Corona-Jahr 2020 gab es nur vier Veranstaltungen, 2021 dann schon wieder acht Veranstaltungen. Dazu gehörten geschichtliche Rundgänge durch Brünen und ein Pedelec-Training ebenso wie die Besichtigung des Büffelhofes Kragemann, ein Bastelkurs, die Besichtigung der Chicorée-Produktion in Wesel und die Teilnahme am Brüner Wochenmarkt im Dezember.

Nach dem Bericht der Kassiererin Regina Bosmann über die Einnahmen und Ausgaben des 300 Mitglieder zählenden Vereins leitete die Kreisgeschäftsführerin Stefanie Dominick die Vorstandswahlen. Zum neuen Vorstand gehören außer der Vorsitzenden Anja Neuenhoff-Eimers die wiedergewählte stellvertretende Vorsitzende Karin von der Mark, die wiedergewählte Kassiererin Regina Bosmann, die Schriftführerin Dorothee Holsteg sowie die drei Beisitzerinnen Sabine Fuest-Nuyken, Lisa Krebbing und Ilona Holsteg. Als Delegierte für die Delegiertenversammlung wurden gewählt: Anja Neuenhoff-Eimers, Karin von der Mark, Anja Möllmann, Kornelia Wortelkamp, Sabine Fuest-Nuyken, Dorothee Holsteg und Ilona Holsteg. Als Ersatzdelegierte wurden Regina Bosmann, Lisa Krebbing und Astrid Köster gewählt.

Im Jahr 2020 wurden die Bezirksfrauen Marita Meier und Heike Eimers verabschiedet. Ihre Nachfolgerinnen wurden Sandra Rütter und Wilma Nuyken, die sich auch dazu bereit erklärte, in diesem Jahr den Bezirk von Gesine Weinkath zu übernehmen. Verabschiedet wurden in diesem Jahr auch die Bezirksfrauen Gesine Weinkath (Nachfolgerin: Wilma Nuyken), Bärbel Flores (Kornelia Wortelkamp), Freia Buchmann (Silke Milewski) und Doris Gernemann (Anja Möllmann).

Der Versammlung wurde das Halbjahresprogramm 2022 vorgestellt. Am 9. Juni starten die Landfrauen Brünen um 13 Uhr am Forum zu einer Fahrradtour zur Hofmolkerei Heesen in Wertherbruch. Die Rückkehr ist für 18 Uhr vorgesehen. Die Kosten betragen drei Euro für die Schutzkleidung bei Heesen.

Am 30. Juni beteiligen sich die Landfrauen an einem Second-Hand-Markt bei Kloster-Kraul in Wertherbruch. Aus dem Erlös darf der Ortsverein 80 Prozent behalten. Der Rest wird auf das Spendenkonto des Landfrauen-Kreises überwiesen. Wer noch Handtaschen, Hüte, Schals, Halstücher oder Modeschmuck übrig hat, kann diese Sachen als Spende übergeben. Am 9. Juli wird die Floriade in Almere/Amsterdam besucht. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Reithalle. Die Rückfahrt in Almere ist für 18 Uhr geplant. Am 5. August treffen sich die Frauen ab 19 Uhr zum Boule-Spielen auf dem Brüner Marktplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das weitere Programm für das Jahr wird in den nächsten Wochen festgelegt und den Mitgliedern dann mitgeteilt.