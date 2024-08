Große Freude beim Dorfentwicklungsverein Engagierte Dingdener mit dem Rheinlandtaler geehrt

Mit dem Rheinlandtaler ehrt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seit mehr als vier Jahrzehnten Persönlichkeiten und Gruppen, die die Pflege der rheinischen Kulturlandschaft in besonderer Weise unterstützen. Seit dem Jahr 2020 wird der Rheinlandtaler in den Kategorien „Kultur“ und „Gesellschaft“ für herausragendes Engagement in den Handlungsfeldern des LVR verliehen. Diesmal ging der Preis nach Hamminkeln-Dingden. Geehrt wurde der Dorfentwicklungsverein Dingden, Heimatfreunden bekannt von der Baukulturstelle mitten im Ort. Die Auszeichnung wurde im Bereich der Kategorie Kultur vergeben. Ebenfalls geehrt wurde im Weseler Kreishaus Annemarie Ricken. Sie führt seit fast 20 Jahren als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Außenstelle Xanten des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege Feldbegehungen durch.