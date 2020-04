Aktion B – Brustgesundheit am Niederrhein : Mundschutz für guten Zweck

Der Verkaufspreis von fünf Euro kommt in das große „Aktion B“-Sparschwein. Foto: Aktion B

Wesel Der Verein „Aktion B – Brustgesundheit am Niederrhein“ bietet selbstgenähte Schutzmasken zum Kauf an. Der Erlös fließt in den Hilfsfonds, den der Verein im vergangenen Jahr für hilfsbedürftige Frauen mit Brustkrebs gegründet hat.

Doppelt gut! Davon ist der Verein „Aktion B – Brustgesundheit am Niederrhein“ überzeugt, wenn er auf sein aktuelles Angebot schaut. „In der kommenden Woche bieten wir selbstgenähte Schutzmasken zum Kauf an, der Erlös fließt in den Hilfsfonds, den ,Aktion B’ im vergangenen Jahr für hilfsbedürftige Frauen mit Brustkrebs gegründet hat“, teilt der Verein jetzt mit.

Für fünf Euro gebe es damit sowohl Schutz als auch Hilfe – eben doppelt gut. Unterstützt wird der Verein dabei freundlicherweise durch Apotheker Sören Schmidt und sein Team, denn in der Löwen-Apotheke am Großen Markt in Wesel ist dieser Mund-Nasenschutz erhältlich. Da seit Montag das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht ist, möchte der Verein ebenfalls einen Beitrag leisten, die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen. Deshalb sind zurzeit 200 Exemplare in Arbeit.

Ab diesem Dienstag werden die Masken, die mit Blick auf die Aktivitäten von „Aktion B“ aus pinkfarbenem Baumwollstoff bestehen, in der Löwen-Apotheke erhältlich sein. Der Verkaufspreis von fünf Euro kommt in das große „Aktion B“-Sparschwein, das neben den Schutzmasken steht. Über zusätzliche Spenden freut sich der Verein.

