Grundschule Blumenkamp : Verdächtiger nach Bedrohung von Schülern in Wesel gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Mann geben können, der an der Grundschule Blumenkamp Schüler angesprochen hat. Am Donnerstagmorgen um 7.52 Uhr meldete die Sekretärin einer Grundschule an der Feuerdornstraße eine verdächtige unbekannte männliche Person. Schülerinnen und Schülern war der Mann aufgefallen, da er sie angesprochen und ihnen gedroht hatte. Die Polizei löste sofort eine großangelegte Fahndung aus. Hinweise auf die Identität des Unbekannten konnten bisher nicht erlangt werden. In der Nähe befindliche Zeugen hatten keine verdächtige Person gesehen.