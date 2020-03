Infektion vermutet : Gymnasium schließt wegen Corona-Verdachts

Das Andreas-Vesalius-Gymnasium bleibt mindestens bis Mittwoch vorsorglich geschlossen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Im Kreis Wesel hat das Thema Corona-Virus, das bislang lediglich auf den bekannten Fall in Kampf-Lintfort beschränkt geblieben war, nun den Rhein überschritten. Am Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) in Wesel gibt es seit Sonntag einen begründeten Verdacht auf eine Infektion einer Lehrperson mit dem Coronavirus.

Dies teilte die Pressesstelle der Weseler Kreisverwaltung am Sonntagnachmittag mit. Der Krisenstab des Kreises Wesel sei einberufen worden und befinde sich in ständigem Austausch mit der Stadt Wesel und der Schulleitung. Der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises, so heißt es in der Mitteilung weiter, stehe im Kontakt mit der womöglich infizierten Person und sei derzeit dabei, deren Kontaktpersonen zu ermitteln. Das Andreas-Vesalius-Gymnasium bleibt nach Auskunft des Kreises bis mindestens Mittwoch, 11. März, vorsorglich geschlossen, bis ein valides Testergebnis vorliegt.

(fws)