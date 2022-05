Besonderes Event an den alten Trapphallen : Kunst trifft Musik in der alten Halle

Drei Künstler zeigen ihre Arbeiten (v.l.): Hans-Jürgen Schröder, Mehmet Karaca und Udo Goertz. Foto: Thomas Hesse

Wesel Am 28. und 29. Mai ist die diesjährige Atelierausstellung auf dem ehemaligen Trappgelände in Wesel mit Künstlern aus Wesel, Mülheim und Hamburg zu sehen. Sie heißt „Total lokal + HansePlus“. Was es für Besucher zu entdecken gibt.